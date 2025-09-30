Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа имеет особое значение в ряде ключевых направлений - Ахмед Исмаилов

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа имеет особое значение в ряде ключевых направлений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме «Цифровая трансформация и медиа».

По его словам, в первую очередь обмен опытом и знаниями в управлении цифровыми медиа, внедрении новых технологий и поддержании профессиональных стандартов журналистики внесет существенный вклад в развитие медиа-сектора обеих стран.

«Кроме того, сотрудничество в борьбе с дезинформацией, фейковыми новостями и манипулятивным контентом имеет важное значение для обеспечения национальной и региональной информационной безопасности. Особо стоит отметить, что использование технологий искусственного интеллекта, мультимедийных платформ и новых аналитических инструментов повышает конкурентоспособность медиа, а совместная работа в этом направлении позволяет быстрее адаптироваться к современным трендам», — подчеркнул Исмаилов.