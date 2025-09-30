Для достижения климатических целей к 2030 году необходимо утроить мощности ВИЭ - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса к 2030 году мировая энергетика должна пройти масштабную трансформацию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, для выполнения целей Парижского соглашения к 2030 году необходимо увеличить суммарную мощность возобновляемых источников энергии до 11 000 ГВт, расширить мощности хранения до 1 500 ГВт, построить или модернизировать 25 миллионов километров электросетей и создать новые энергетические коридоры, соединяющие центры генерации и потребления.

Министр отметил, что только за прошлый год в мире было установлено 582 ГВт новых «зеленых» мощностей, однако, по данным IRENA, для выполнения задачи потребуется ежегодный прирост на уровне 16,6 процента.

Шахбазов подчеркнул, что устойчивый энергетический переход невозможен без развития современных сетей, систем хранения и эффективной инфраструктуры передачи энергии.