Азербайджан и Узбекистан получили новые возможности в сфере медиа благодаря политической воле президентов двух стран - Исмет Саттаров

Политика Материалы 30 сентября 2025 10:56 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Узбекистан получили новые возможности в сфере медиа благодаря политической воле президентов двух стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвященном теме "Цифровая трансформация и медиа".

"Азербайджан и Узбекистан объединяют не только общая история и культура, но и узы братства, дружбы и взаимной привязанности", - сказал он.

И.Саттаров отметил, что нынешний форум является ярким примером этого братства.

"Эти отношения укрепляются благодаря личной дружбе и братству лидеров наших государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подняли веками сложившуюся дружбу между нашими народами до уровня стратегического партнёрства и союзничества. Благодаря их политической воле наши страны сегодня получили новые возможности во всех сферах, включая медиа", - отметил Саттаров.

