Инновации помогают SOCAR стать более эффективным и экономичным - вице-президент

БАКУ /Trend/ - Инновации помогают SOCAR стать более эффективным и экономичным.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Кянан Наджафов в ходе INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

"Как национальная энергетическая компания, мы ставим перед собой задачу и стратегическую цель - войти в число лидеров отрасли и создавать максимальную ценность для наших стейкхолдеров. Для этого инновации служат нам инструментом, позволяющим быть более эффективными как в операционной, так и в экономической плоскости, а также более экологичными", - сказал он

По его словам, в этой связи SOCAR реализует два ключевых направления.

"Первое - дорожная карта цифровой трансформации. Наша компания - это не одно предприятие, а сотни. В разных бизнес-подразделениях мы внедряем все - от искусственного интеллекта до роботизации и методов анализа больших данных. Перечислить все невозможно, но эти технологии повышают как операционную, так и экологическую эффективность. И есть ли пространство для роста? Да, безусловно. Масштаб огромен. Но начали ли мы этот путь и достигли ли прогресса? Да, определенно", - сказал он.

По его словам, второе направление - дорожная карта инноваций.

"Здесь речь идет не только о технологиях, но и о культурных изменениях: о поиске идей внутри компании и за её пределами, обсуждении их с университетами, аналитическими центрами, инновационными агентами, кластерами и госструктурами. Всё, что связано с инновациями, — в центре нашего внимания", - сказал К.Наджафов.