Подписание в Белом доме документа между Азербайджаном и Арменией ознаменовало начало новой главы для Южного Кавказа - Эми Карлон

БАКУ /Trend/ – Подписание 8 августа в Белом доме документа между Азербайджаном и Арменией ознаменовало начало новой главы для Южного Кавказа, и Соединённые Штаты остаются приверженными поддержке обеих стран в деле построения прочного и долгосрочного мира.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в кулуарах ежегодного гала-вечера выпускников американских вузов.

«Сегодня вечером мы чествуем выдающихся выпускников, которые вносят значимый вклад в развитие Азербайджана в сфере образования, экономики, инноваций, спорта, искусства и многих других областях», – отметила Карлон.

Она подчеркнула, что в конечном итоге мир и устойчивое развитие будут зависеть не только от сотрудничества между нашими правительствами.

«Всё это будет опираться на ещё более прочные связи между людьми — американцами и азербайджанцами. Мы рассчитываем на каждого из вас, чтобы вместе сделать это возможным и раскрыть огромный потенциал Южного Кавказа в торговле, транзите и энергетике», – добавила дипломат.