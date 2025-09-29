Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Узбекистана посетила Памятник Победы (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
29 сентября 2025
БАКУ /Trend/ - 29 сентября делегация Узбекистана, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках II Азербайджано-узбекского медиафорума, в сопровождении исполнительного директора Агентства развития медиа Ахмеда Исмаилова и председателя Аудиовизуального совета Исмета Саттарова посетила Парк Победы и воздвигнутый здесь в честь шехидов Отечественной войны Памятник Победы.

Как сообщили Trend в Агентстве развития медиа, делегация возложила цветы к памятнику и почтила светлую память героических сынов и дочерей Отечества, отдавших жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Гости получили подробную информацию о Парке Победы, созданном с целью сохранения памяти об исторической Победе азербайджанского народа в Отечественной войне и наших шехидах.

Было отмечено, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года на территории комплекса также создается Музей Победы с целью увековечивания пути к исторической Победе в борьбе за освобождение наших земель, памяти героически сражавшихся в Отечественной войне солдат и офицеров, а также всех наших шехидов.

