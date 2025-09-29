БАКУ /Trend/ - Азербайджан завоевал первую золотую медаль на III Играх СНГ.

На III Играх СНГ, которые впервые принимает Азербайджан, дан старт финальным встречам соревнований по самбо. В финале соревнований, проходивших в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе, представитель Азербайджана Абдуллатиф Мусаев (53 кг) встретился с Гамзатом Максетбаевым из Узбекистана, сообщает Trend.

Встреча завершилась победой нашего спортсмена. Это первая золотая медаль, завоеванная Азербайджаном на III Играх СНГ.

Сегодня в финале выступят еще четыре наших самбиста.

Отметим, что III Игры СНГ, в которых примут участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.

