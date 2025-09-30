В ближайшие два года в энергосистему Азербайджана будут интегрированы 10 новых электростанций - министр

БАКУ/Trend/ - В ближайшие два года в энергосистему Азербайджана будут интегрированы 10 новых электростанций.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Бакинской неделе климатических действий.

"Азербайджан продолжает подавать пример в сфере «зелёной» энергетики. Страна планирует построить к 2030 году ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 2,7 ГВт, что позволит утроить установленную мощность возобновляемых источников энергии до 4 ГВт и предотвратить выбросы 3,2 миллиона тонн парниковых газов", - сказал министр.

По его словам, в ближайшие два года в энергосистему будут интегрированы 10 новых электростанций, а также батарейные системы мощностью 250 МВт и объёмом хранения 500 МВт·ч для управления 2 ГВт возобновляемой энергии. Уже в ноябре ожидается ввод в эксплуатацию ветровой электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.

К 2030 году в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется достижение установленной мощности в 1,6 ГВт за счёт гидро-, солнечных и ветровых электростанций, а также крышных панелей. Этот регион будет производить вдвое больше «зелёной» электроэнергии, чем потреблять, что позволит сократить более 2 миллионов тонн выбросов.

Кроме того, модель «Зелёной энергетической зоны» реализуется и в Нахчыване, обладающем потенциалом возобновляемых источников в 5–7 ГВт.

Министр подчеркнул, что следующий этап регионального энергетического перехода связан с освоением огромного потенциала Каспийского моря и созданием "зелёных" энергетических коридоров, соединяющих Южный Кавказ, Центральную Азию, Турцию и Европу. В настоящее время проводятся измерительные и мониторинговые работы для оценки развития ветроэнергетических проектов в Каспии, а также ведется сотрудничество с рядом международных компаний.