Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что сегодня отношения между Азербайджаном и Китаем, построенные на взаимном доверии, уважении и поддержке, развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Развитие отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. С удовлетворением отмечаю, что в последнее время азербайджано-китайские связи вступили в новую стадию. Активный диалог между нами, искренность и взаимное доверие, которые характеризуют наши встречи, а также интенсивность наших контактов свидетельствуют о высоком уровне и динамичном развитии азербайджано-китайских отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"Документы, подписанные в ходе моего государственного визита в Китай в апреле, в частности "Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", вывели двусторонние связи на новый уровень, усилили стратегический характер межгосударственных отношений", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что отрадно, что сегодня отношения между Азербайджаном и Китаем, построенные на взаимном доверии, уважении и поддержке, развиваются в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.