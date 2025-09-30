Информация сегодня - инструмент влияния и безопасности - председатель Союза журналистов Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Сегодня информация уже не является просто данными. Она стала инструментом влияния, контроля и даже оружием.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Союза журналистов Узбекистана Холмурод Салимов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

Он отметил, что именно поэтому обеспечение информационной безопасности является нашим общим приоритетом - интересом государств, обществ и народов.

"Каждое государство и общество, разумно используя цифровые инструменты, должно стать активным и ответственным участником информационного пространства. Только тогда цифровые возможности будут способствовать устойчивому развитию и укреплению международной солидарности", - подчеркнул Салимов.

По его словам, сегодня информация - это самый мощный ресурс. "Наша задача - защищать ее, правильно распространять и использовать во благо. С помощью медиасотрудничества мы можем эффективно реагировать на угрозы, противостоять дезинформации и формировать атмосферу доверия в медиапространстве", - отметил он.

Салимов также предложил продолжить развитие сотрудничества между государственными и негосударственными медиаструктурами Узбекистана и Азербайджана, создать двуязычное периодическое издание, объединяющее лучших журналистов и представляющее материалы и творческие работы мастеров журналистики обеих стран, а также инициировать обновление международных норм в области информационной безопасности и защиты персональных данных.