Али Асадов выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 сентября в столице Республики Беларусь, Минске, состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщили Trend в Кабинете министров, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в заседании.

Выступая на заседании в ограниченном составе, премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества на различных уровнях в рамках СНГ.

Премьер-министр отметил, что гуманитарная сфера продолжает оставаться одним из ключевых направлений нашего взаимодействия. Он добавил, что сегодня предусматривается утверждение Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году Года охраны здоровья. По его словам, в данном контексте первостепенное значение приобретает повышение квалификации медицинских кадров, а также внедрение инновационных методов и современных информационных технологий в систему здравоохранения.

"Несомненно, спорт является основой здорового образа жизни. Он не только укрепляет физическое и психическое состояние человека, но и служит мощным фактором формирования устойчивого общества, ориентированного на развитие и долгосрочное благополучие. Неслучайно, что проведение различных спортивных мероприятий в рамках СНГ приобрело особое значение, выступая важным направлением взаимодействия. Эти инициативы являются действенным инструментом укрепления атмосферы дружбы между государствами-участниками, способствуют утверждению ценностей здоровья и активного образа жизни.

В этой связи хочу особо подчеркнуть, что 28 сентября в городе Гяндже Азербайджанской Республики состоялась торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ. На открытии присутствовал Президент Ильхам Алиев. Впервые подобное крупное спортивное мероприятие, в котором будут соревноваться больше 1600 спортсменов в 23 видах спорта, проводится в регионах нашей страны (семи городах - Гяндже, Ханкенди, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Евлахе). Уверен, что Игры позволят укрепить дружбу и спортивный дух, а также развить спортивную индустрию и культуру", - отметил он.

Коснувшись развития торгово-экономических отношений Азербайджана с государствами-участниками СНГ, А.Асадов сообщил, что за 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли Азербайджана с государствами-членами СНГ вырос более чем на 21%.

"Диверсификация экономики продолжает оставаться одной из приоритетных задач государства. Ключевую роль в укреплении международных торговых отношений играет наличие современной транспортной и логистической инфраструктуры. За последние годы Азербайджан утвердился в качестве одного из важных транспортно-логистических центров Евразии. Нами осуществляется непрерывная работа по модернизации транспортной инфраструктуры и уделяется большое значение развитию международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг", - отметил он.

А.Асадов добавил, что с учетом сложившихся в регионе новых реалий мы начинаем активную работу в связи с новым Зангезурским коридором, который соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванской АР. "В условиях глобальных вызовов, связанных с изменением климата, Азербайджан активно инвестирует в технологии зелёной энергетики, включая ветровую и гидроэнергетику. Мы развиваем международное сотрудничество в области зелёной энергетики, в частности с государствами Центральной Азии. В рамках данного взаимодействия, подписаны ключевые соглашения и меморандумы, направленные на реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии", - отметил он.

В завершение премьер-министр подчеркнул важность продолжения конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми государствами-участниками Содружества, а также вновь акцентировать внимание на роли СНГ как эффективной платформы для многостороннего взаимодействия.

Затем главы правительств продолжили встречу в расширенном составе, по итогам которой был подписан ряд документов.

