Индустриализация в Азербайджане перешла в новую фазу - премьер-министр

БАКУ/Trend/ - Индустриализация в Азербайджане перешла в новую фазу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пленарном заседании на тему: «Союз новых технологий: создавая индустрию будущего» в рамках Международного выставочного центра BELEXPO в Минске.

«В эпоху Четвёртой промышленной революции технологические достижения коренным образом влияют на все сферы экономики и общества. В таких условиях устойчивое развитие в значительной степени зависит от способности стратегически направлять технологические тренды», - заявил он.

А.Асадов отметил, что Азербайджан реализует целенаправленные меры в области цифровизации и внедрения технологических инноваций в экономику.

«Неслучайно одним из пяти национальных приоритетов страны является обеспечение устойчивого и конкурентоспособного экономического роста. В этом контексте ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий являются одними из основных стратегических целей. В условиях государственного приоритета цифровой экономики особенно важно, чтобы частный сектор адаптировался к новым требованиям.

Принятые Азербайджанской Республикой «Концепция цифрового развития» и «Стратегия искусственного интеллекта» служат укреплению цифровой инфраструктуры субъектов предпринимательства и ускорению технологической адаптации. В то же время, разработана «Стратегия развития цифровой экономики», охватывающая 2025-2028 годы», - добавил премьер-министр.

Он заявил, что сегодня Азербайджан демонстрирует твердую решимость встать в ряд ведущих стран, которые не только следуют мировым технологическим тенденциям, но и успешно адаптируют их, направляя на достижение практических результатов.

«В этой связи «Центр анализа и координации Четвёртой промышленной революции» вносит свой вклад в повестку технологической трансформации нашей страны. Он входит в число 24 глобальных центров сети Четвёртой промышленной революции Всемирного экономического форума.

За прошедшее десятилетие Азербайджан определил индустриализацию не только как компонент экономической политики, но и как основу долгосрочного устойчивого развития. Индустриализация в Азербайджане перешла в новую фазу, где основной акцент делается не только на рост производства, но и на повышение его эффективности и конкурентоспособности», - сказал А.Асадов.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие промышленных зон и меры поощрения инвестиций формируют экосистемы, где технологии, кадры и инфраструктура способствуют инновациям и экспортно-ориентированному росту.

«Достижения Азербайджана в промышленной трансформации признаны на международном уровне. Заводы Petkim и STAR, принадлежащие Государственной нефтяной компании Азербайджана, отмечены престижной премией Всемирного экономического форума как одни из самых передовых цифровизированных промышленных объектов мира. В этом году завод SOCAR Carbamide в Азербайджане также вошел в список номинантов данной премии. Эти достижения служат ярким примером амбициозного и прогрессивного подхода Азербайджана к промышленной трансформации», - заявил он.

А.Асадов отметил, что в рамках государственной поддержки реализуется "Программа готовности к Индустрии 4.0", способствующая внедрению передовых технологий и, как следствие, росту эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий.

«Таким образом, Азербайджан проводит системную политику по внедрению новых технологий и трансформации промышленности. Азербайджан привержен укреплению международного сотрудничества, которое является ключевым фактором успешной промышленной трансформации, позволяя обмениваться передовыми технологиями и опытом», - заключил премьер-министр.