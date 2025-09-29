Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам ВС Армении (ФОТО)

Политика Материалы 29 сентября 2025 18:30 (UTC +04:00)
Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам ВС Армении (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам со стороны вооруженных сил Армении в октябре 2020 года.

Как сообщает местный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам начальник отдела Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

Он сообщил, что фундамент комплекса был заложен главой государства в 2022 году. «Площадь комплекса охватывает 4 гектара, главным центральным элементом является здание музея. Памятник, отличающийся оригинальным архитектурным решением, своей спиралевидной формой символизирует кратер – след от ракеты в земле. В открытой части комплекса сохранились остатки разрушенных зданий в виде специальной инсталляции.

В музее функционируют залы на темы «Начало XX века», «Депортация и вынужденное переселение», «Геноцид и массовые убийства», «Период прекращения огня и Отечественной войны», «Пропавшие без вести, массовые захоронения, минный террор» и «К светлому будущему».

Экспозиция знакомит посетителей с историческими фактами о трагедиях, произошедших в начале XX века, в том числе о мартовском геноциде 1918 года. Здесь также отражена информация о массовых депортациях наших соотечественников из Западного Азербайджана в 1948–1953 годах. В интерактивном разделе можно ознакомиться с архивными материалами, историческими документами об уничтоженном культурном наследии. В следующих разделах представлена информация об этнической чистке, геноциде, совершенных против мирного населения, и систематических массовых убийствах, с которыми столкнулся азербайджанский народ в 1987–1994 годах. Отдельная часть музея посвящена фактам целенаправленных обстрелов мирного населения в современный период. Заключительная часть экспозиции посвящена несгибаемости и воли к победе азербайджанского народа», - сказал он.

Напомним, что вооруженные силы Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года подвергли Гянджу, расположенную в 80 километрах от линии фронта, ударам из ракетных комплексов «Точка-У», «Смерч», «СКАД» и др. В результате этих беспощадных атак погибли 26 мирных жителей, в том числе 6 детей, были ранены 142 мирных жителя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам ВС Армении (ФОТО)
Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам ВС Армении (ФОТО)
Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам ВС Армении (ФОТО)
Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам ВС Армении (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости