Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам ВС Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гянджинский мемориальный комплекс спроектирован на одной из территорий, подвергшихся ракетным ударам со стороны вооруженных сил Армении в октябре 2020 года.

Как сообщает местный корреспондент Trend, об этом сказал журналистам начальник отдела Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров.

Он сообщил, что фундамент комплекса был заложен главой государства в 2022 году. «Площадь комплекса охватывает 4 гектара, главным центральным элементом является здание музея. Памятник, отличающийся оригинальным архитектурным решением, своей спиралевидной формой символизирует кратер – след от ракеты в земле. В открытой части комплекса сохранились остатки разрушенных зданий в виде специальной инсталляции.

В музее функционируют залы на темы «Начало XX века», «Депортация и вынужденное переселение», «Геноцид и массовые убийства», «Период прекращения огня и Отечественной войны», «Пропавшие без вести, массовые захоронения, минный террор» и «К светлому будущему».

Экспозиция знакомит посетителей с историческими фактами о трагедиях, произошедших в начале XX века, в том числе о мартовском геноциде 1918 года. Здесь также отражена информация о массовых депортациях наших соотечественников из Западного Азербайджана в 1948–1953 годах. В интерактивном разделе можно ознакомиться с архивными материалами, историческими документами об уничтоженном культурном наследии. В следующих разделах представлена информация об этнической чистке, геноциде, совершенных против мирного населения, и систематических массовых убийствах, с которыми столкнулся азербайджанский народ в 1987–1994 годах. Отдельная часть музея посвящена фактам целенаправленных обстрелов мирного населения в современный период. Заключительная часть экспозиции посвящена несгибаемости и воли к победе азербайджанского народа», - сказал он.

Напомним, что вооруженные силы Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года подвергли Гянджу, расположенную в 80 километрах от линии фронта, ударам из ракетных комплексов «Точка-У», «Смерч», «СКАД» и др. В результате этих беспощадных атак погибли 26 мирных жителей, в том числе 6 детей, были ранены 142 мирных жителя.

