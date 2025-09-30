Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом Беларуси (ФОТО)

Политика Материалы 30 сентября 2025 14:09 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 30 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Президент Беларуси приветствовал членов Совета глав правительств СНГ.

Выступая на встрече, Али Асадов передал Александру Лукашенко приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Премьер-министр также коснулся вопросов двусторонней повестки азербайджано-белорусского экономического сотрудничества.

