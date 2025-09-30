Азербайджан реализует различные инициативы для повышения конкурентоспособности медиа в цифровой среде - Ахмед Исмаилов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан реализует различные инициативы для повышения конкурентоспособности медиа в цифровой среде.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме «Цифровая трансформация и медиа».

«Решение специфических задач, возникающих при внедрении технологий искусственного интеллекта в медиасферу, является одним из актуальных вызовов нашего времени», - сказал он.

По его словам, необходимость освоения новых знаний и навыков, а также использования возможностей искусственного интеллекта для модернизации информационного ландшафта стран уже ощущается:

«Медиа должны использовать ИИ не только для технологического совершенствования, но и для создания более интересного контента. Известно, что подготовка материалов в соответствии с принципами журналистики, проверка фактов, проведение аналитических исследований и сравнений, особенно визуализация материалов, невозможны без применения технологий искусственного интеллекта».

А.Исмаилов подчеркнул, что этот современный подход свидетельствует о том, что журналистика вступила в новую, качественно отличающуюся фазу развития:

«Медиа ряда стран уже используют достижения нового технологического прогресса. Мы внимательно следим за этим процессом, проводим серьёзный анализ и реализуем различные инициативы для повышения конкурентоспособности медиа в цифровой среде», — отметил он.