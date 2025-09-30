Trendyol расширяет бизнес, учитывая особенности локальных рынков

БАКУ /Trend/ - Trendyol тщательно изучает локальные рынки, чтобы завоевать доверие клиентов и эффективно расширять бизнес.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала руководитель международного расширения Trendyol Group Ирем Чагры Йыландил в ходе INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

"Сейчас мы активны в Саудовской Аравии и ОАЭ, в Грузии, Азербайджане, а также в Румынии, Греции и Болгарии. Онлайн-ритейл в Румынии составляет 10–12% от общего оборота — примерно как в Турции пять лет назад. В Саудовской Аравии — около 9%, в Центральной Азии — 5–7%. Это показывает большой цифровой разрыв, но и огромный потенциал для роста", — отметила она.

По словам Йыландил, ключевое отличие Trendyol от глобальных игроков - отказ от универсальной стратегии.

"В развивающихся странах, где онлайн-покупки составляют лишь одну из десяти, важно завоевать доверие потребителей. Оно приходит через знакомство и привычку. Когда покупатели заходят на Trendyol, они должны чувствовать себя как дома", - подчеркнула она.

Для этого компания сотрудничает с локальными партнёрами. В Азербайджане, например, это Birbank - с рассрочками, бонусными программами Birbonus и локальными акциями.

Йыландил подчеркнула, что на данный момент на платформе Trendyol зарегистрировано 250 000 продавцов, которые обслуживают 30 миллионов покупателей только в Турции. За последние пять лет доля онлайн-ритейла в стране выросла с 10% до 20%, чему способствовала цифровизация и доверие местных потребителей.