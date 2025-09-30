Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум (ФОТО)

Общество Материалы 30 сентября 2025 10:12 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа".

Как сообщает во вторник Trend, форум, организованный при поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики, включит две панельные дискуссии: "Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности" и "Этическая ответственность в цифровой информационной среде".

Модератором первой панели форума выступает главный редактор Агентства международной информации Trend Эмин Алиев.

Новость обновляется

