В Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал II Азербайджано-Узбекский медиафорум на тему "Цифровая трансформация и медиа".

Как сообщает во вторник Trend, форум, организованный при поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики, включит две панельные дискуссии: "Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности" и "Этическая ответственность в цифровой информационной среде".

Модератором первой панели форума выступает главный редактор Агентства международной информации Trend Эмин Алиев.

Новость обновляется