Начата подача энергии с ВЭС «Хызы-Абшерон» в энергосистему Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Строительство ветроэлектростанции (ВЭС) «Хызы-Абшерон» общей мощностью 240 мегаватт, реализуемое саудовской компанией ACWA Power, подходит к завершению. На объекте уже начался процесс подключения произведённой энергии к национальной энергосистеме.

Об этом в интервью Trend в рамках Бакинской недели климатических действий сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, в стране стартовало строительство десяти новых объектов возобновляемой энергетики. Среди них — проекты, реализуемые совместно с bp и китайскими компаниями. Кроме того, с участием компании Masdar (ОАЭ) в Нефтчале и Билясуваре ведётся работа по созданию солнечных электростанций суммарной мощностью 1 гигаватт.

Отметим, что в целом, проект позволит значительно увеличить долю "зеленой" энергии в общем энергетическом балансе страны. По предварительным расчетам, станция будет ежегодно вырабатывать около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что позволит сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу более 400 тысяч тонн углекислого газа и обеспечить электричеством 300 тысяч домов. Общий объем инвестиций в проект составляет примерно 340 миллионов долларов США.