Скончался заслуженный артист Азербайджана Джабир Иманов

БАКУ /Trend Life/ - На 50-м году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Театра КВН "Планета Парни из Баку" Джабир Иманов, сообщили Trend Life из близкого окружения артиста.

Джабир Иманов родился 22 июня 1976 года в городе Баку. Образование получил в средней школе №189, после чего окончил Азербайджанский государственный экономический институт (1997), а затем юридический факультет Бакинского государственного университета (2003), получив две квалификации - экономиста и юриста.

В 1997–1998 годах проходил действительную военную службу во внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджана. С 1999 по 2018 год служил в системе МВД, где прошёл путь от рядового сотрудника до звания подполковника полиции. Позже возглавлял Центр культуры СГБ Азербайджана.

Широкую известность получил как участник легендарной команды КВН "Парни из Баку". Он играл в её составе с 1992 по 2001 год. За это время команда стала чемпионом КВН (1992), обладателем Летнего кубка (1995), а также получила титул "Чемпионы века" (2000), оставив неизгладимый след в истории клуба весёлых и находчивых.

С 2001 года продолжил творческую деятельность в составе Театра КВН "Planet Parni iz Baku", став одним из его ведущих актёров. За заслуги в области искусства в 2015 году был удостоен почётного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2021 года – государственной медали "Терегги" за вклад в развитие национальной культуры.

