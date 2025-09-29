Назван объем кредитов, выделенных банками на "зеленые" проекты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане банки до сих пор выделили 300 миллионов манатов кредитов на "зеленые проекты".

Об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде во время выступления на "Бакинской неделе климатических действий", сообщает Trend.

Он напомнил, что банковский сектор взял на себя добровольное обязательство до 2030 года в размере 2 миллиардов манатов, о чем было объявлено на мероприятии COP29.

"Это обязательство поддерживает проекты "зеленого" перехода по Азербайджану и демонстрирует намерение банков направлять средства на возобновляемые источники энергии, устойчивую инфраструктуру и другие проекты. По последним данным, после его объявления местные банки выделили около 13 000 кредитов, то есть около 300 миллионов манатов.

Переход к "зеленой" экономике - это сложный и долгосрочный процесс, но динамика, которую мы создаем сегодня, будет иметь долгосрочное влияние. Я верю, что реализованные инициативы станут катализатором для ускорения климатического финансирования и более "зеленого" и процветающего будущего Азербайджана", - подчеркнул генеральный директор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!