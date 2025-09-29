В Азербайджане на прошлой неделе от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1225,1 га земли

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях 22-28 сентября.

Как сообщили Trend в Агентстве, на прошлой неделе в ходе операций по разминированию в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском районах и в городе Ханкенди были обнаружены и обезврежены 100 противопехотных, 35 противотанковых мин и 1661 неразорвавшийся боеприпас.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1225,1 гектара.

