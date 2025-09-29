Торжественная церемония закрытия фестиваля Узеира Гаджибейли ознаменовалась грандиозной оперой "Кёроглу" в новой постановке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония закрытия XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, который проходил с 18 по 28 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

В рамках церемонии закрытия была представлена опера "Кёроглу" Узеира Гаджибейли в новой сценической редакции, подготовленной Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета.

Премьера состоялась к пятой годовщине начала 44-дневной войны, которая завершилась славной Победой Азербайджана. Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, возрождение Карабаха, возвращение жителей в родные края ознаменовало собой новую веху в современной истории страны. Этот переломный момент придал новое содержание всем сферам культурной жизни - от театра и музеев до концертной и выставочной деятельности.

Одним из важнейших направлений в последние годы стало современное переосмысление классического наследия, возвращение на сцену и экран выдающихся произведений в новом художественном облике. Особое внимание в реализуемых проектах уделяется актуальным вызовам эпохи, пропаганде национально-духовных ценностей, истории и культурного кода Азербайджана. Ведь культурные произведения - это не только источник эстетического наслаждения, но и важнейшее средство укрепления общественной памяти и национальной идентичности.

Новая постановка оперы "Кёроглу", наряду с восстановлением оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли и балета "Поэма о Насими" Фикрета Амирова, отражает это направление. Постановка была осуществлена при поддержке PAŞA Bank и адаптирована к современной сценической эстетике.

Среди гостей вечера были видные деятели культуры и науки, представители общественности.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств, режиссёр Хафиз Гулиев, дирижер - Мустафа Мехмандаров, художник-постановщик - народный художник СССР Таир Салахов, сценограф - заслуженный работник культуры Техран Бабаев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, балетмейстер-постановщик - народная артистка СССР Гамар Алмасзаде, репетиторы - народная артистка Медина Алиева и заслуженный артист Юрий Лобачев.

В трёхактной постановке, состоящей из пяти картин, приняли участие ведущие мастера азербайджанской сцены. Главную роль - Кёроглу (Ровшан) исполнил всемирно известный тенор, народный артист Юсиф Эйвазов, в роли Нигяр выступила заслуженная артистка Илаха Эфендиева, в роли Гасан-хана - заслуженный артист Джахангир Гурбанов. Также в постановке участвовали Фехмин Ахмедли (Эхсан-паша), Назир Мамедов (Ибрагим-хан), заслуженный артист Фарид Алиев (Гамза-бек), народный артист Экрем Поладов (Алы, отец Кероглу), Назар Бейляров (в образах крестьянина Надира и Эйваза), заслуженный артист Алиахмед Ибрагимов (Шут и Глашатай), Хидаят Алиев (Полад), народная артистка Фидан Гаджиева (Певица), заслуженный артист Турал Агасиев и Маммедгасан Шаммедов (оба - вельможи).

Постановка стала одним из самых ярких событий фестиваля. Зрители тепло встретили спектакль, сопровождая его бурными аплодисментами.

В завершение вечера вся творческая группа вышла на сцену, а народный артист Юсиф Эйвазов, исполнивший главную партию, выступил с благодарственной речью перед публикой.

Напомним, что в этом году традиционный музыкальный праздник посвящён 140-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана и СССР, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, создателя первой национальной оперы и оперетты Востока, публициста, драматурга и педагога Узеира Гаджибейли (1885–1948). Международный фестиваль, прошедший при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия и ICESCO, в этом году собрал исполнителей, ансамбли и музыковедов из таких стран, как Турция, Португалия, США, Германия, Франция, Швейцария, Республика Корея и других. Впервые в истории фестиваля мероприятия прошли не только в столице, но и более чем в 10 городах и районах Азербайджана. Кроме того, в рамках фестиваля за рубежом были организованы концерты и специальные программы, посвящённые творчеству Узеира Гаджибейли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!