Завершились совместные командно-штабные учения азербайджанских и узбекских военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте завершились командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мяхарят – 2025», проходившие с участием группы военнослужащих Азербайджанской армии.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках культурно-массовых мероприятий, организованных в ходе учений, азербайджанский военный контингент посетил мемориальный комплекс Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также «Парк Победы» и Государственный музей «Слава», являющихся олицетворением героизма и самоотверженности узбекского народа в годы Второй мировой войны.

В соответствии со сценарием учений были проведены мероприятия по планированию специальной операции в целях поиска, локализации и нейтрализации незаконных вооружённых формирований, выполнены практические действия с использованием программного обеспечения для моделирования и симуляции.

В ходе учений, проводимых в рамках плана двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2025 год, были успешно выполнены все поставленные задачи.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Мяхарят – 2025», - говорится в сообщении ведомства.

