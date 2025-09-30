Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Айхан Аббасов назначен главным тренером сборной Азербайджана

Общество Материалы 30 сентября 2025 13:45 (UTC +04:00)
Айхан Аббасов назначен главным тренером сборной Азербайджана

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с главным тренером национальной сборной Айханом Аббасовым.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт АФФА, во время встречи Ровшан Наджаф высоко оценил работу специалиста в команде U-21, а также игру национальной сборной в матче отборочного этапа ЧМ-2026 против сборной Украины (1:1).

Президент АФФА обсудил с Айханом Аббасовым предстоящие игры команды Азербайджана. Ровшан Наджаф отметил, что поддержка со стороны руководства АФФА национальной сборной и главного тренера будет продолжена, и пожелал нашей команде успехов в следующих матчах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости