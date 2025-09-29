Работающие в Азербайджане стартапы расширят возможности своей деятельности в ЦА - Фарид Османов

БАКУ /Trend/ - Агентство по инновациям и цифровому развитию реализовало устойчивые меры по созданию в стране инновационной экосистемы, формированию квалифицированного в этом направлении человеческого капитала, созданию соответствующей стартап-экосистемы, развитию стартапов на рынке страны и выходу на зарубежные рынки.

Об этом сказал журналистам председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Азербайджана Фарид Османов, сообщает Trend.

Он отметил, что в продолжение этих мер одним из важных элементов инновационной экосистемы является расширение доступа к финансовым инструментам.

"В этом направлении мы как Агентство сотрудничаем с двумя фондами, и в рамках сегодняшнего мероприятия начали процесс создания третьего фонда. Мы уже завершаем переговоры о сотрудничестве с венчурным фондом Vital Capital. Работа по созданию соответствующего фонда достигла завершающего этапа. Фонд Vital Capital является одним из крупнейших венчурных фондов, существующих в Центральной Азии, и через него будет обеспечен более удобный доступ к финансовым средствам формирующейся в нашей стране экосистемы стартапов.

В то же время возможности стартапов, работающих в нашей стране, будут расширяться не только внутри страны, но и в Центральной Азии и других регионах. Мы полагаем, что проделанная в этом направлении работа будет весьма полезной для наших стартапов. Капитал фонда будет финансироваться агентством на начальном этапе. На первом этапе планируется выделить 1 миллион долларов, и переговоры в этом направлении продолжаются", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!