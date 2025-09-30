Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Кыргызстана назначил дату проведения парламентских выборов

Кыргызстан Материалы 30 сентября 2025 07:13 (UTC +04:00)
Президент Кыргызстана назначил дату проведения парламентских выборов
Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Абдулло Джаноб
БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, говорится в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, голосование пройдёт в воскресенье, 30 ноября 2025 года. Центральной избирательной комиссии поручено организовать процесс и обеспечить дистанционное голосование.

Кабинету министров поручено выделить финансирование, уточнить списки избирателей, совершенствовать систему онлайн-идентификации, обеспечить правопорядок и кибербезопасность, а также гарантировать сохранность оборудования для голосования.

