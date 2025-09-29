Началась Бакинская неделя климатической деятельности

БАКУ/Trend/ - В столице Азербайджана открылась Бакинская неделя климатической деятельности (Baku Climate Action Week).

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии выступят Президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев, посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд, и другие официальные лица.

На мероприятии будут обсуждаться следующие темы: Результаты COP29 и путь к COP30: Лидерство Азербайджана в сфере климата — от COP29 к BCAW2025, Решение задачи "зелёного" перехода — Национальные климатические планы (NDC и NAP), Инвестиционные платформы и планы перехода, Поддержка экосистемы "зелёных" навыков — акцент на малые и средние предприятия (МСП).

Отметим, что в 2024 году председательство COP29 успешно провело первую «Бакинскую неделю климатической деятельности» в партнёрстве с Лондоном — как аналогичное событие по мобилизации всего общества накануне COP29 в ноябре 2024 года.

Новость обновляется