Джейхун Байрамов провел обсуждения с бывшим главой МИД Казахстана

БАКУ /Trend/ - 29 сентября 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

Об этом Trend сообщили в МИД.

Сообщается, что министр Джейхун Байрамов, отметив усилия Мурата Нуртлеу в период его пребывания на посту министра иностранных дел дружественной и братской Республики Казахстан по расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Министр Джейхун Байрамов пожелал Мурату Нуртлеу успехов в его будущей деятельности.

