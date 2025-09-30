Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Для роста и эффективности бизнеса компаниям важно идти в ногу с технологическими новинками - bp

Экономика Материалы 30 сентября 2025 12:43 (UTC +04:00)

Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Эффективность и развитие бизнеса напрямую зависят от умения компаний внедрять новые технологии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал советник по сейсморазведке bp Джон Т. Этген в ходе INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

Этген подчеркнул, что для bp важно стремление быть лидером в технологиях, особенно в сферах, связанных с управляемыми ресурсами и конкретными месторождениями. По его словам, инвестиции в сейсморазведку и геофизику, инженерное понимание месторождений и знание геологии являются долгосрочными и критически важными направлениями.

Он также отметил, что навыки и подходы современной информационной экономики находят применение в бизнесе компании, открывая новые возможности для развития.

