Информационная безопасность включает защиту и достоверность информации - Фазиль Новрузов

БАКУ /Trend/ - Цифровая эпоха - это среда, где технологии стремительно развиваются в сфере медиа и информации, а обмен данными происходит в широких масштабах.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Фазиль Новрузов на панельной сессии "Партнерство медиа в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности" в рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума.

По его словам, информационная безопасность в такой среде, безусловно, является одним из важнейших вопросов.

"Информационная безопасность включает не только защиту информации, но и обеспечение ее достоверности в медиа-пространстве. Хотя полностью обеспечить информационную безопасность невозможно, существует ряд инструментов и методов для достижения этой цели. Среди них особенно важны повышение интеллектуального уровня общества, развитие медиа- и информационной грамотности, а также цифровых навыков.

Эти инструменты в последние годы довольно успешно применяются в Азербайджане. Государственные и медиаструктуры, общественные объединения проводят большую работу в этом направлении. Особое внимание заслуживает деятельность Агентства по развитию медиа, организатора Азербайджано-Узбекского медиафорума. Работа агентства по повышению медиаграмотности опирается на лучшие международные практики в этой сфере", – подчеркнул он.

