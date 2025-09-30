4SIM помогает азербайджанским компаниям развиваться и делиться опытом за рубежом

БАКУ /Trend/ - Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана стремится развивать азербайджанские компании, делая их более компетентными и способными делиться своим опытом за рубежом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров в ходе INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.

По его словам, центр изучает международный опыт в области технологий и инноваций, чтобы внедрять лучшие практики в экономику страны и стимулировать цифровую трансформацию предприятий. Среди инициатив - бесплатный доступ азербайджанцам к образовательной платформе Coursera, программы Industry 4.0 для промышленных компаний и поддержка развития человеческого капитала через обучение и консультации.

"Сейчас любой желающий может учиться у нас и перенимать лучшие практики", - отметил Джафаров.

Он подчеркнул, что для успешной цифровой трансформации важна скоординированная работа всех компонентов - технологий, готовности институтов и подготовки кадров. Только так можно внедрять инновации эффективно и повышать конкурентоспособность компаний на международной арене.