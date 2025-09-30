Опыт Азербайджана в медиа-сфере особенно ценен для Узбекистана - Нозима Муратова

БАКУ /Trend/ - II Азербайджано-Узбекский медиафорум посвящен сотрудничеству двух стран в условиях цифровой трансформации.

Об этом Trend заявила проректор по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова в кулуарах форума в Баку.

"И Узбекистан, и Азербайджан проходят серьезные этапы изменений, так как цифровизация проникает во все сферы медиа. Телевидение, радио, печатные СМИ и интернет-медиа развиваются в своем ритме и вырабатывают собственные механизмы взаимодействия с цифровой средой", - отметила Муратова.

По ее словам, форум предоставляет отличную возможность обменяться опытом и узнать, как медиа Азербайджана работают в цифровой среде. Она добавила, что в рамках визита также состоялась встреча с Бакинским государственным университетом по вопросу организации совместной магистратуры с узбекским университетом журналистики.

"Мы понимаем, что для молодежи, которая активно пользуется социальными сетями и меньше следит за традиционными СМИ, важно находить пути доступа к качественной журналистике и информации. Опыт Азербайджана в этом вопросе интересен Узбекистану, а кейсы Узбекистана будут полезны для Азербайджана", - подчеркнула проректор.

Она отметила, что более 60% населения Узбекистана уже прошли цифровой скачок, и особенности регулирования медиа и законодательства в этой сфере, усовершенствованные в стране, могут быть интересны азербайджанской стороне.

"Программа сегодняшнего форума очень насыщенная: проводились семинары и тренинги для журналистов и PR-служб государственных учреждений. Наша делегация большая, и для каждого сектора был подготовлен целевой подход. Мы получили не только платформу для обсуждения и совместной работы, но и возможность обмена знаниями и опытом, а также живого общения", — добавила Муратова.