ЕБРР поддерживает климатический переход, привлекая средства в проекты частного сектора - представитель банка

БАКУ /Trend/ - Частный сектор находится в центре внимания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В прошлом году 74% общих инвестиций банка были напрямую связаны с проектами частного сектора.

Об этом сказал представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Реал Гаджиев в своем выступлении на "Бакинской неделе климатических действий" (BCAW2025), сообщает Trend.

Он отметил, что ЕБРР помог привлечь около 5 миллиардов долларов инвестиций, инициированных частным сектором. "Если говорить точнее, ЕБРР помог привлечь новые инвестиции. Каждый доллар может привлечь 2 доллара дополнительных инвестиций. Это также способствует глобальному климатическому переходу. Но как это сделать? Есть несколько способов. Наиболее важными, конечно же, являются крупные инфраструктурные проекты. Например, я могу упомянуть проекты в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и связи. В каждом проекте мы стремимся внедрить принципы, связанные с изменением климата, и глобальные принципы в структуру проекта", - сказал Р.Гаджиев.

Представитель ЕБРР подчеркнул, что для того, чтобы побудить спонсоров проекта включить эти элементы, используются смешанные меры финансирования, технической помощи и общей поддержки. "Например, во время мероприятия COP в Азербайджане в прошлом году мы оказали поддержку правительству по организации первых аукционов возобновляемых источников энергии. Так, в Гарадагском районе в связи с солнечными панелями мощностью 100 МВт был проведен тендер и победителем стала китайская компания", - сказал он.

Р. Гаджиев добавил, что основным каналом ЕБРР для привлечения и распределения климатического финансирования являются местные финансовые учреждения.

