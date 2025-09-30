На COP30 будут приняты индикаторы глобальной цели по адаптации - UNFCCC

БАКУ/Trend/ - На COP30 будут приняты индикаторы глобальной цели по адаптации.

Как сообщает Trend, об этом заявил в своем видеообращении к участникам Бакинской недели климатической деятельности высокопоставленный представитель Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Дан Иошпе.

В своем обращении он подчеркнул, что основными задачами на пути к COP30 в Белене станут объединение амбиций с практической реализацией инициатив, а также продвижение единой глобальной повестки по климатическим действиям. По словам Иошпе, необходимо не только масштабировать существующие решения, но и разрабатывать новые, уделяя особое внимание адаптации и устойчивости.

Он отметил, что ущерб от климатических катастроф в 2024 году составил 320 миллиардов долларов, и сегодня вопрос заключается не в том, можем ли мы позволить себе инвестировать в адаптацию, а в том, можем ли мы позволить себе этого не делать. При этом на адаптацию приходится менее 5% всего климатического финансирования.

Иошпе подчеркнул, что на COP30 будет сделан решающий шаг — будут приняты индикаторы глобальной цели по адаптации. Это позволит отслеживать прогресс и демонстрировать выполнение обязательств.

В качестве примеров успешных инициатив он привел деятельность альянса Ocean Risk and Resilience Action Alliance, который направил 45,5 миллиона долларов в инновационные финансовые и страховые решения для защиты прибрежных сообществ, а также достижения глобальной коалиции One Planet Business for Biodiversity и организации Build Change.

«Глобальная устойчивость формируется с местных сообществ и активного участия людей и требует лидерства всего общества. Мы должны ускорить действия по адаптации и устойчивости, поставив людей в центр климатической повестки», — резюмировал Дан Иошпе.