Обнародованы данные о поставках нефти из Азербайджана в Австрию с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе–августе этого года из Азербайджана в Австрию было экспортировано 90,2 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 42,7 миллиона долларов США.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 5,2 миллиона долларов США или на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а по объёму больше на 4 тысячи тонн или на 5%.

В первой половине прошлого года из Азербайджана в Австрию было экспортировано 85,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 47,9 миллиона долларов США.

В течение рассматриваемого периода Австрия заняла 17-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшее количество нефти.

Отметим, что в период с января по август этого года из Азербайджана в 20 стран было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 8,396 миллиарда долларов США и объемом 15,925 миллиона тонн.

По данным, это на 1,912 миллиарда долларов США или 18,5% меньше по стоимости и на 551,050 тысячи тонн или 3,3% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.