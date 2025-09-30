Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Информационная безопасность общества имеет решающее значение - Фазиль Новрузов

Общество Материалы 30 сентября 2025 16:13 (UTC +04:00)

Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Информационная безопасность общества имеет критическое значение.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Фазиль Новрузов на панельной сессии "Партнерство медиа в цифровую эпоху: совместные инициативы в области информационной безопасности" в рамках II Азербайджано-Узбекского медиафорума.

"В современной цифровой среде информационная безопасность общества имеет критическое значение. Поэтому государство, СМИ, общественность должны безотлагательно и непрерывно работать в этом направлении. В противном случае существует опасность, что технологические инновации, применение искусственного интеллекта и современных коммуникаций послужат не развитию общества, а деградации", - сказал Фазиль Новрузов.

