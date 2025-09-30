Международный фестиваль барбекю впервые в Шамахы

БАКУ/Trend/ - В Шамахы, который в последнее время стал местом проведения ряда запоминающихся мероприятий и фестивалей, в этот раз будет организован Международный фестиваль барбекю.

Как сообщает Trend, 4 и 5 октября в шамахинском селе Мейсари впервые в Азербайджане состоится Международный фестиваль барбекю.

Фестиваль организуется при поддержке Исполнительной власти Шамахы, комплекса «Насими баглары» («Сады Насими»), ресторана Abqora и международного кулинарного судьи Сахиба-Давида Исрафилова (Don David).

В фестивале примут участие президент Всемирной ассоциации барбекю (WBQA) Виллем Винк (Willem Vink), главный судья Всемирной ассоциации барбекю Кристофер Сэндфорд (Christopher Sandford), бывший президент Всемирной ассоциации шеф-поваров (WACS), личный повар короля Саудовской Аравии Томас Гуглер (Thomas Gugler), а также известные шеф-повара из разных стран мира — президенты множества национальных кулинарных ассоциаций, обладатели награды Michelin и кулинарные судьи.

Главная цель этого международного мероприятия, на котором будут представлены впечатляющие демонстрации барбекю, — укрепление культурного обмена, а также популяризация гостеприимства, кухни и культурных ценностей Азербайджана в мире.

В специально отведённых зонах профессиональные шеф-повара, представляющие как Азербайджан, так и различные страны мира, будут демонстрировать разнообразные блюда и методы приготовления, а также делиться своим кулинарным мастерством.

Одним из самых ярких моментов мероприятия станет конкурс среди журналистов и блогеров. По итогам соревнования команды, отличившиеся по вкусу, степени приготовления и подаче блюд, будут бороться за сертификаты, медали и главный кубок, предоставляемый партнёрами.

Желающие принять участие в фестивале могут зарегистрироваться на сайте iTicket.az.