Хроника Победы (30.09.2020): Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными военнослужащими, лечащимися в Центральном военном клиническом госпитале минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

30 сентября 2020 года Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, раненными во время начавшейся 27 сентября военной провокации Армении и лечащимися в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Да ниспошлет Аллах исцеления. Дорогие ребята, в боях за Родину вы получили различные

повреждения, были ранены. Врачи хорошо ухаживают за вами. Уверен, что врачи сделают все возможное, чтобы вы поскорее выздоровели и вернулись к нормальной жизни.

Как мне сообщили, все наши раненые солдаты и офицеры живут одной мечтой – поскорее выздороветь и снова отправиться в зоны боевых действий, чтобы продолжить справедливую борьбу за Родину. Наше дело правое, мы сражаемся на своей земле, сражаемся за Родину. Наша борьба – справедливая борьба, и уверен, что в этом конфликте мы добьемся желаемого, справедливость восторжествует и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Наши соотечественники, которые долгие годы живут как вынужденные переселенцы, вернутся на родные земли предков.

Как известно, семьям шехидов в нашей стране уделяется особое внимание, государство проводит всю необходимую работу. Могу сказать, что по вниманию, оказываемому семьям шехидов, Азербайджан может считаться примером в мировом масштабе. Вам известно, что по моему указанию все семьи шехидов обеспечиваются государством квартирами, домами. Только в этом году государство обеспечит жильем 1500 семей шехидов. В ближайшие 2-3 года семьи наших героических сыновей, погибших в первой Карабахской войне, будут полностью обеспечены домами, квартирами. У нас и сегодня есть шехиды, у нас были шехиды в боях за Родину. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, да ниспошлет Аллах терпения их семьям, близким. Их кровь не остается и не останется неотмщенной. Врагу дается достойный ответ.

В то же время государство оказывает необходимую поддержку ветеранам Карабаха, решаются их бытовые проблемы. Вы также можете быть уверены, что государство будет рядом с вами, и врачи делают и сделают все возможное, чтобы вы здесь поскорее выздоровели и вернулись к нормальной жизни.

Еще раз хочу сказать, что Азербайджан сражается на своей родной земле, и вы были ранены на пути справедливости. Наши солдаты – воины-спасители. А армянские солдаты – это оккупанты. Разница в этом. Мы воюем на своей земле, армянский солдат погибает на земле другого государства – на азербайджанской земле. Обращаясь к армянскому народу, я хочу сказать, чтобы они не превращались в заложников грязных деяний своего руководства. Пусть они сегодня привлекут свое правительство к ответственности. Пусть они не отправляют своих детей на азербайджанские земли. Что делает армянский солдат на азербайджанской земле? Мы сражаемся на своей земле. Наши солдаты и офицеры погибают на своей земле, получают ранения на своей земле и мы освобождаем свои земли. В продолжающихся уже четвертый день боях Азербайджанская армия, проведя успешную операцию, освободила стратегические высоты от оккупантов, освободила от оккупации несколько населенных пунктов. После долгого перерыва мы вернулись на эти земли. Мы водрузили наш флаг на этих землях, и никто больше не сможет нас вывести с этих земель, мы должны восстановить свою территориальную целостность. Поэтому армянский народ должен это понимать. Он должен понимать, что оккупировать почти 30 лет земли другого государства, разрушить там все здания, все исторические памятники, изгнать более одного миллиона человек с их родных земель, совершить геноцид против азербайджанского народа – это преступление. Мы восстанавливаем историческую справедливость. Историческую справедливость! Карабах – наша родная, исконная, историческая земля. Достаточно взглянуть на историю Карабахского ханства, чтобы каждый увидел - азербайджанский народ веками жил, строил, творил на этих землях. Наш священный очаг – город Шуша был построен азербайджанцами. Находящиеся сегодня под оккупацией земли – это наши исторические земли. Наше дело правое. Мы хотим восстановить свою территориальную целостность, мы имеем на это право, делаем и сделаем это.

Если армянский народ хочет жить в условиях мира, то пусть привлечет к ответственности свое правительство. Потому что несчастье армянского народа заключается в том, что в течение долгих лет им руководил бандитский криминальный режим. Режим, который совершил геноцид против азербайджанцев только в своих личных интересах и держит наши земли под оккупацией. Уверен, что армянский народ правильно поймет мои слова. Мы ничего не имеем против армянского народа. Азербайджан – многонациональное государство, и многие нации живут здесь в условиях мира и спокойствия, в том числе и армянский народ. На территории Азербайджана проживают тысячи армян. Им никто ничего не говорит, они наши граждане. Поэтому наша борьба – борьба за правое дело. Мы правы с точки зрения истории, с точки зрения международного права, с точки зрения справедливости. Азербайджанский солдат, офицер сражается за свою родную землю. Сегодня в Физули, Джебраиле и на других оккупированных территориях идут ожесточенные бои и мы несем потери, наши ветераны, военнослужащие получают ранения. Но эта борьба – борьба за правое дело. Поэтому я хочу еще раз сказать, что наше дело правое, историческая правда, международное право, справедливость на 100 процентов на нашей стороне.

27 сентября вооруженные силы Армении совершили против нас очередную военную провокацию. Я предупреждал их. Я сказал им свое слово с трибуны ООН. Я сказал всей международной общественности, что Армения готовится к новой войне, Армению нужно остановить. К сожалению, международное сообщество и занимающиеся этим вопросом стороны не смогли повлиять на нужном уровне на армянское правительство. Если они не могут остановить оккупанта, то его остановит азербайджанский солдат. Азербайджанский солдат выведет их с наших земель и восстановит справедливость. Я говорил, что если совершенные против нас в июле и августе военные провокации повторятся, то Армения пожалеет об этом, и я стою на своем. Сегодня полученное на поле боя преимущество, наши освобожденные населенные пункты, стратегические высоты еще раз показывают, что азербайджанский солдат, азербайджанский офицер с честью выполняет свой гражданский долг.

Армения должна положить конец оккупационной политике. Вместо этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия. Он поставил перед нами семь условий. Я некоторое время назад сказал, что мы отвергаем эти условия. У нас есть одно условие – они должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли. Это мое условие в силе, и если правительство Армении выполнит его, то бои остановятся, не будет проливаться кровь, будет мир, в наш регион придет мир. Мы хотим мира, мы хотим решения вопроса, иначе мы на протяжении тридцати лет не питали бы надежды на переговоры. Единственная причина, по которой мы оставались приверженными переговорам, заключалась в том, что была надежда. Нас обнадеживали, нам посылали сигналы, что потерпите немного, вопрос будет решен. Но я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Я говорил, что если вопрос не будет решен путем переговоров, то Азербайджан имеет полное право решить этот вопрос военным путем. Это право нам дал азербайджанский народ, это право нам дали нормы международного права. В уставе высшей международной структуры мира – Организации Объединенных Наций отмечено, что каждое государство имеет право на самооборону, и мы используем его, чтобы защитить себя, сегодня мы, перейдя в контрнаступление, наносим врагу сокрушительные удары.

Еще не поздно. Еще раз хочу сказать: Армения должна немедленно покинуть наши земли. Как вы знаете, сейчас мне звонят руководители различных международных организаций, различных стран, интересуются вопросом, высказывают свое мнение. Мое слово едино как на международной арене, так и внутри страны - мы на правом пути, бои идут на азербайджанской земле, Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, и мы имеем на это полное право. Потому что ни одна страна мира не признает так называемую "Нагорно-Карабахскую республику". Это наша историческая земля. И с точки зрения международного права это - наша земля.

Уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. В армии наблюдается воодушевление. Вы тоже это хорошо знаете. В обществе царит воодушевление. За последние 3-4 дня я каждый день получаю много писем, как от граждан страны, так и от граждан других стран. Больше всего писем из-за рубежа поступает из братской Турции. В этих письмах наши турецкие братья выражают желание вместе с нами сражаться в этой справедливой войне. Я выражаю им благодарность. Но еще раз хочу сказать, что в этом нет необходимости. Азербайджанская армия достаточно сильная, оснащенная армия. Мы должны решить этот вопрос так, чтобы историческая справедливость была восстановлена. В то же время сегодня перед вами от вашего имени, от имени всего азербайджанского народа выражаю глубокую признательность братской Турции, ее Президенту, моему брату Реджепу Тайипу Эрдогану за решительную позицию, братскую позицию. Потому что мой дорогой брат очень открытыми и резкими заявлениями еще раз демонстрирует, что Азербайджан не один. Турция рядом с Азербайджаном и Азербайджан всегда с рядом Турцией! Я уже говорил, еще раз хочу сказать, что эти кровопролитные бои – момент истины для нас, для всего азербайджанского народа. Мы видим, кто есть кто. Мы видим, что иной раз те, кто говорит хорошие слова, делает хорошие заявления, не сдерживают свое слово. Говорится одно, а делается другое. Но Турция, Пакистан и Афганистан однозначно поддержали Азербайджан. Вы знаете, есть международный формат, занимающийся переговорами. К сожалению, этот формат не добился никаких результатов. Поэтому в нынешней ситуации призыв к диалогу с какой-либо стороны не уместен. Это делают международные организации, это делает ООН. Мы, естественно, принимаем это. Это делает ОБСЕ, мы принимаем это. Потому что у ОБСЕ есть мандат. А то кто-то говорит, давайте начнем такой диалог, мы тоже поможем, в этом необходимости нет. Сейчас момент истины. На чьей ты стороне? Правды или лжи? На стороне друга или врага? Момент истины - для меня, для нашего народа, для всех нас.

Конечно, мы никогда не забудем страны, организации, людей, которые поддерживают нас в эти дни. Вы знаете, что Азербайджан обладает сильными позициями в мире. В последние годы мы осуществляли достаточно эффективную деятельность в международных организациях и смогли доказать свою правоту. Мы должны были доказать свою правоту. Уже можно сказать, что все основные международные организации поддерживают нашу позицию. ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Европейский парламент, ОБСЕ - все эти организации выступили с заявлениями в поддержку нашей позиции. Мы признательны за это. Это правовая сторона вопроса. Что касается исторической стороны, то историческая правда на нашей стороне. Любой может зайти в интернет и прочитать. Есть материалы, связанные с историей Карабахского ханства. Есть информация о включении Карабахского ханства в состав Российской империи. Есть информация о Кюрекчайском мирном договоре. Кюрекчайский мирный договор с одной стороны подписал Ибрагим Халил Хан Шушинский и Карабахский – в договоре так и записано - Ибрагим Халил Хан Шушинский и Карабахский. С другой стороны подписал генерал царской России. В Кюрекчайском мирном договоре об армянском народе нет ни слова. О чем это говорит? Это говорит о том, что в то время там не было армянского населения, они были переселены после этого. После этого они уже расселились там, а затем выдвинули против нас территориальные притязания. Поэтому мы абсолютно правы. Наша борьба – борьба за справедливость. Мы не отступим от своей принципиальной позиции. Я неоднократно говорил об этом со всех международных трибун и сегодня говорю, что мы на пути справедливости. Мы должны восстановить нашу территориальную целостность и восстановим ее.

Поступающая мне информация показывает, что события последних трех-четырех дней не становятся уроком руководству Армении. Они готовят новые провокации, вновь хотят подвергнуть обстрелу наши населенные пункты и продолжают это. Наши потери среди мирного населения каждый день растут. По информации на вчерашнее утро, погибли 10 наших мирных граждан. По предоставленной мне сегодня утром информации, число убитых мирных жителей достигло 13. Что это означает? Это демонстрирует уродливое лицо армянского фашизма. Мы никогда не воевали против гражданского населения. Как только началась контрнаступательная операция, я дал указание всем нашим командующим и Министерству обороны о том, что против гражданского населения не должно предприниматься никаких действий. Наша цель – это позиции, техника, живая сила вооруженных формирований Армении. Но они подвергают обстрелу наши села, города, погибли 13 мирных жителей, ранены более 40 гражданских лиц, разрушено 168 домов. Вот лицо армянского фашизма. Они не могут устоять перед нами на поле боя, поэтому наносят удары по нашим селам, городам. Но все наши соотечественники, живущие там, находятся на месте, все говорят "Да здравствует Родина". Они не отступили ни на сантиметр и, я уверен, не отступят. Они уверены, что Азербайджанская армия защитит их. Они с нетерпением ждут того момента, когда на оккупированных территориях будет поднят азербайджанский флаг и оккупации будет положен конец.

Я хочу вас поздравить. Потому что вы в молодом возрасте проявили большой героизм, отвагу, с честью сражались за Родину и вписываете свои имена в историю Азербайджана. В то же время мне, всем нам очень тяжело видеть вас в таком положении. Но можете быть уверены, что мы сделаем все необходимое для вашего здоровья. Каждый, кто сейчас проходит лечение во всех наших больницах, военных госпиталях, заслуживает особой заботы, и все врачи, не только врачи, весь наш народ, должны поддерживать вас. Вы можете быть уверены, что государство будет рядом с вами. Мы мечтаем об одном - чтобы вы поскорее выздоровели, вернулись к нормальной жизни и продолжили свою славную миссию. Вы должны быть примером для молодежи. Азербайджанский народ – героический народ, потому что воспитал таких сынов, как вы.

Пользуясь случаем, я сегодня склоняю голову перед вами и другими ранеными военнослужащими, а также перед родителями военнослужащих, ставших шехидами. Благодарю их от своего имени, от имени народа Азербайджана. Они воспитали героических сынов. Уверен, что они и весь азербайджанский народ гордятся вами. Мы победим, Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!

Майор Этибар Джамалов: Господин Верховный главнокомандующий, господин Президент, большое спасибо. Действительно, азербайджанский солдат остановил врага, дал ему достойный отпор. Сегодня каждый человек готов вернуться на передовую. Мы гордимся Вашими великими словами. Мы всегда готовы гореть, как свеча, за нашу землю, за наше государство. Спасибо большое, медицинскому персоналу, он уделяет нам большое внимание. Мы готовы в ближайшее время вернуться во фронтовую зону со всеми боевыми друзьями. Большое спасибо.

В заключение было сделано фото на память.