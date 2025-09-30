Хроника 44-дневной Отечественной войны: 30 сентября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 30 сентября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ранеными военнослужащими.

- Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

- Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У". Однако из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не разорвались.

- Точными огневыми ударами азербайджанской армии в селе Шушакенд в Ходжалинском районе была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 ВС Армении.

- Уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного у населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении. Также была уничтожена боевая техника противника на участке фронта в направлении Джебраильского района. Были нанесены артиллерийские удары по 4-му батальону вооруженных сил Армении на Физулинском направлении. Также нанесен удар по командному пункту 41-го отдельного артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии противника, полностью нарушено управление войсками. Личный состав дислоцированного в Тонашене 2-го батальона 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии армянских ВС понес тяжелые потери и, самовольно покинув позиции, бежал. Также нанесен удар по штабу дислоцированного в населенном пункте Агдере 5-го горнострелкового полка этой дивизии.

- Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об уничтожении боевой техники противника.

- Азербайджанская армия уничтожила 8 единиц боевой техники противника.

- В результате армянской провокации погибли 14, ранены 46 граждан Азербайджана.

- В результате ударов противника в Азербайджане пострадали 9 школ.