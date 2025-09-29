Телевизор под метраж: как не ошибиться с диагональю (ФОТО)

Как выбрать диагональ телевизора: опыт на примере новых моделей Xiaomi

Выбор телевизора чаще всего начинается с простого вопроса: «Какую диагональ взять для комнаты?» От ответа зависит, будет ли новый экран радовать киноэффектом или же мешать своей громоздкостью.

В 2025 году Xiaomi представила сразу два варианта, которые позволяют решить эту задачу: Xiaomi TV A Pro 55”и Xiaomi Smart TV A 43”. На первый взгляд они похожи — одинаковая операционная система Google TV, голосовое управление, поддержка Chromecast и AirPlay. Но различия кроются именно в том, что важно для повседневного использования: картинка, игры и звук.

Большой экран для больших впечатлений

55-дюймовый A Pro — это телевизор для гостиной, где собирается вся семья или компания друзей. Его QLED-панель с квантовыми точками обеспечивает охват 94% цветового пространства DCI-P3, а режим Filmmaker Mode позволяет увидеть фильм таким, каким его задумал режиссёр. Добавьте HDR Enhance — и сцены приобретают глубину и насыщенность.

Для любителей игр A Pro предлагает функцию Game Boost: по HDMI в разрешении 1080p частота обновления поднимается до 120 Гц. В динамичных сценах — будь то футбольный матч на экране или гонки по трассе — это заметно. Дополняет впечатление мощная акустика с поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X.

Компактность без лишних затрат

Не всем нужен домашний кинотеатр. Для спальни, кухни или кабинета достаточно компактной и универсальной модели. Такой вариант предлагает Xiaomi Smart TV A 43”. Здесь честное 4K UHD с поддержкой HDR10 и MEMC. Изображение остаётся чистым и сбалансированным, а глазозащитные технологии Low Blue Light и DC Dimming делают вечерние просмотры более комфортными.

Звук у этой модели проще — 2×10 Вт динамиков, но с поддержкой тех же стандартов Dolby и DTS. Для повседневных задач этого более чем достаточно.

Дизайн и универсальность

Обе модели выполнены в металлическом корпусе с ультратонкими рамками. На стене или на тумбе они выглядят аккуратно и современно, при этом не перетягивают внимание на себя.

Правило простое: чем больше пространство и запросы к картинке — тем больше диагональ.

Если хочется кинотеатрального эффекта и динамичных игр — стоит выбирать Xiaomi TV A Pro 55”.

Если нужен компактный и функциональный телевизор для повседневных задач — подойдёт Xiaomi Smart TV A 43”.

В Азербайджане обе модели уже доступны в рознице.

Xiaomi TV A Pro 55” — от 1099 AZN .

— от . Xiaomi TV A 43” — от 669 AZN.

Приобрести телевизоры можно у официальных партнеров бренда — в сетях Kontakt и Irshad.

Xiaomi в новой линейке показывает, что технологии могут быть разными по масштабу, но одинаково удобными в использовании.