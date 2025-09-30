В Баку прошла церемония прощания с заслуженным артистом Азербайджана Джабиром Имановым - обновлено (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана прошла церемония прощания с любимым артистом, участником команды КВН "Парни из Баку" – чемпионом 20 века, ведущим актером Театра КВН "Планета Парни из Баку", заслуженным артистом, полковником МВД Джабиром Имановым, сообщает Trend Life. Джабир Иманов скончался 29 сентября на 50-м году жизни в спортивном зале от инфаркта.

В церемонии прощания приняли участие государственные и общественные деятели, представители культуры, науки и широкой общественности. Выступившие народный артист Азербайджана Мурад Дадашов и брат Джабира Иманова, заслуженный артист Таир Иманов поделились теплыми воспоминаниями. Актера аплодисментами проводили в последний путь.

Церемония прощания прошла в Культурном центре СГБ не случайно. Именно этот центр в последние годы возглавлял Джабир Иманов, реализовав здесь множество культурных проектов. Хотя актер запомнился зрителям своими юмористическими ролями, он посвятил значительную часть жизни серьезной сфере – борьбе с преступностью. Многие до сих пор с трудом верят, как такой артист мог совмещать творчество и службу в правоохранительных органах. Более того, в своих ролях на сцене и в кино он порой пародировал и высмеивал недостатки работы правоохранительных органов, что, по его словам, даже помогало совершенствовать деятельность органов правопорядка (подробнее в интервью: https://ru.trend.az/life/interview/1848455.html). Такова была гражданская позиция Джабира Иманова.

Джабир Иманов родился 22 июня 1976 года в Баку. Он окончил среднюю школу №189, затем Азербайджанский государственный экономический институт (1997) и юридический факультет Бакинского государственного университета (2003), получив квалификации экономиста и юриста.

В 1997–1998 годах проходил действительную военную службу во внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджана. С 1999 по 2018 год служил в системе МВД, где прошёл путь от рядового сотрудника до звания подполковника полиции. Позже возглавлял Центр культуры СГБ Азербайджана.

Широкую известность получил как участник легендарной команды КВН "Парни из Баку", играя в составе с 1992 по 2001 год. За это время команда стала чемпионом КВН (1992), обладателем Летнего кубка (1995), а также получила титул "Чемпионы века" (2000), оставив неизгладимый след в истории клуба весёлых и находчивых.

С 2001 года продолжил творческую деятельность в составе Театра КВН "Planet Parni iz Baku", став одним из его ведущих актёров. Как актер снялся примерно в пятнадцати фильмах. За заслуги в области искусства в 2015 году был удостоен почётного звания заслуженного артиста Азербайджана, а в 2021 году – государственной медали "Терегги" за вклад в развитие национальной культуры.