Новые информационные угрозы требуют совместных действий - Медиа-ассоциация Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Мир меняется быстрее, чем мы успеваем это осознать, и вместе с новыми возможностями приходят новые угрозы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный директор Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Абдуазиз Абутолипов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Сегодня безопасность - это не только границы и армия. Прежде всего, безопасность - это защита информации. Именно она определяет устойчивость государства, защиту общества и свободу человека", - сказал он.

Абутолипов подчеркнул, что фейковые новости подрывают доверие к медиа и государственным институтам. "Мы живем в эпоху вызовов, которых человечество раньше не знало. Кибератаки угрожают не только отдельным людям, но и целым странам. Манипуляции в социальных сетях формируют мнение миллионов. Отсутствие единых правил делает общество уязвимым".

"Именно поэтому разговор об информационной безопасности - это не только разговор о технологиях. Это разговор о культуре, ценностях и будущем. Будем ли мы жить в мире доверия или в мире иллюзий? Мы понимаем: ни один журналист в одиночку не способен остановить поток дезинформации, ни одна редакция не защитит общество, ни одно государство не справится с угрозой, которая не знает границ. Но вместе - мы можем", - добавил он.