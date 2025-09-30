Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 30 сентября 2025 15:12 (UTC +04:00)
Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - 30 сентября Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает во вторник Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Италии Серджо Маттареллу в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

