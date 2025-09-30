Названа площадь разминированных территорий освобожденных сел Газаха

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Газахского района с апреля 2024 года ведутся работы по разминированию.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что в ходе проведенных операций расчищено 204,9 га территории, выявлено и обезврежено 1054 противопехотных мины, 98 противотанковых мин и 48 неразорвавшихся боеприпасов.

На этих территориях отмечается сложный рельеф и высокий уровень загрязнения минами. При разминировании в основном выявляются противопехотные мины.

Следует отметить, что на основании соглашения, достигнутого Комиссией по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией 19 апреля 2024 года, были возвращены села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хайрымлы и Гызылгаджилы Газахского района, находившиеся под оккупацией в течение 30 лет. В результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 км.

