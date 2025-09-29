Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 29 сентября 2025 20:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы совместными усилиями добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Китаем
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уверен, что, используя имеющиеся возможности на благо наших народов, которые питают друг к другу глубокую симпатию, мы совместными усилиями добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Китаем, углубления нашего всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"В столь радостный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Ваших начинаниях, а дружественному народу Китая – вечного мира, благополучия и процветания", - отметил глава государства.

