Новые возможности для корпоративных клиентов в международных транзакциях

Для любого бизнеса важно выходить на глобальные рынки и выстраивать сотрудничество с международными партнёрами. На этом пути удобство финансовых операций и оптимизация затрат становятся ключевыми факторами успеха предпринимателей.



Учитывая эти потребности, Yelo Bank продолжает специальную акцию по международным переводам для корпоративных клиентов. В рамках акции новые клиенты могут осуществлять международные платежи на более простых, прозрачных и выгодных условиях.



Основные преимущества акции:



✔️ Комиссия за все международные переводы — всего 14,99 USD/EUR

✔️ Отсутствие дополнительных комиссий за конвертацию

✔️ Бесплатное открытие счёта и удобное управление

✔️ Фиксированная ставка на все переводы, независимо от суммы



Цель акции — не только предложить выгодные тарифы, но и поддержать устойчивое развитие бизнеса. Акция действует до конца текущего года, и в этот период новые корпоративные клиенты смогут воспользоваться стабильными и прозрачными условиями, предлагаемыми Yelo Bank.



У вас есть вопросы по банковским услугам, в том числе по онлайн-бизнес кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



