Новые возможности для корпоративных клиентов в международных транзакциях

Экономика Материалы 30 сентября 2025 15:17 (UTC +04:00)
Новые возможности для корпоративных клиентов в международных транзакциях



Для любого бизнеса важно выходить на глобальные рынки и выстраивать сотрудничество с международными партнёрами. На этом пути удобство финансовых операций и оптимизация затрат становятся ключевыми факторами успеха предпринимателей.

Учитывая эти потребности, Yelo Bank продолжает специальную акцию по международным переводам для корпоративных клиентов. В рамках акции новые клиенты могут осуществлять международные платежи на более простых, прозрачных и выгодных условиях.

Основные преимущества акции:

✔️ Комиссия за все международные переводы — всего 14,99 USD/EUR
✔️ Отсутствие дополнительных комиссий за конвертацию
✔️ Бесплатное открытие счёта и удобное управление
✔️ Фиксированная ставка на все переводы, независимо от суммы

Цель акции — не только предложить выгодные тарифы, но и поддержать устойчивое развитие бизнеса. Акция действует до конца текущего года, и в этот период новые корпоративные клиенты смогут воспользоваться стабильными и прозрачными условиями, предлагаемыми Yelo Bank.

У вас есть вопросы по банковским услугам, в том числе по онлайн-бизнес кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

