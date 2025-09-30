Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Сегодня на III Играх стран СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта

Общество Материалы 30 сентября 2025 08:42 (UTC +04:00)
Сегодня на III Играх стран СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта.

Как передает Trend, cборная Азербайджана по човгану во втором матче группы А встретится с командой Кувейта. Матч на городском стадионе города Шеки начнётся в 12:30. В первом туре сборная Азербайджана одержала победу над командой Кыргызстана со счётом 4:0.

Соревнования по бадминтону стартуют в Габалинском олимпийском спортивном комплексе, а в Габалинском стрелковом центре определятся очередные призеры в стендовой стрельбе.

Во Дворце спорта Гянджи пройдет соревнования по плаванию и волейболу, в Мингячевире состоятся по тхэквондо, в Евлахе - по боксу.

Отметим, что III Игры стран СНГ, в которых принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября. Азербайджан занимает 2-е место в общем зачете, завоевав 5 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей. Первое место занимает сборная России, на счету которой 49 (34 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых) медалей.

Лента

Лента новостей

Читать все новости