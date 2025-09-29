Азербайджан вместе с Турцией планирует реализовать пилотные проекты в ряде секторов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вместе с Турцией планирует реализовать пилотные проекты в различных секторах.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана Фариз Джафаров, сообщает Trend.

"Как известно, искусственный интеллект уже начал широко применяться во многих странах мира в различных сферах, будь то экономика, промышленность или сектор услуг. В марте этого года по инициативе главы азербайджанского государства была принята Национальная стратегия в области искусственного интеллекта. В Стратегии определены 18 основных мер. Одна из них связана с оказанием поддержки предпринимателям, созданием условий для использования технологий искусственного интеллекта и применением в этой сфере льгот", - сказал Ф.Джафаров.

Он отметил, что в связи с этим сотрудничество с развитыми странами, которые уже имеют опыт в области искусственного интеллекта, имеет особенно важное значение.

"Естественно, что здесь для нас особое значение имеет совместное сотрудничество с братской Турцией. Сегодня мы подписали совместный протокол намерений с AIPAI, одной из крупнейших организаций Турции, работающих в области искусственного интеллекта. Наша главная цель - наладить сотрудничество с работающими в области искусственного интеллекта турецкими компаниями в различных сферах Азербайджана, будь то производство, логистика, сектор услуг, реализовать совместные проекты. В результате этих проектов снижаются затраты организаций, повышаются эффективность и результативность. Искусственный интеллект позволяет выполнять повторяющиеся и рутинные задачи, это также повышает производительность.

В настоящее время есть проекты, которые находятся на стадии идеи, например, разработка модели искусственного интеллекта, работающей на азербайджанском языке. Искусственный интеллект работает с большими базами данных, и каждый язык имеет свою уникальную лексическую и грамматическую структуру. Поэтому эти технологии необходимо развивать постепенно, обучая языку "с нуля". Вместе с Турцией мы планируем реализовать пилотные проекты в различных секторах. А после того, как мы увидим результаты, мы еще больше расширим масштабы этих проектов", - Ф.Джафаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!