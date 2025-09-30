OGT 2025: Новые возможности для туркменских предпринимателей в установлении глобальных партнёрств

30-я Юбилейная Международная Конференция и Выставка «Нефть и Газ Туркменистана» (OGT 2025), которая состоится 22–24 октября в Ашхабаде, обещает стать знаковым событием для делового общения и привлечения инвестиций.

В этом году мероприятие приобретает особую значимость для частных туркменских компаний и предпринимателей: на OGT 2025 впервые примут участие более 100 делегатов, представляющих свыше 40 международных компаний. Среди них — организации из таких стран, как Китай, Великобритания, США, Казахстан, Индонезия, Каймановы острова, Азербайджан, Германия, Кипр, Грузия, Россия, Нидерланды и Объединённые Арабские Эмираты. Эти компании впервые выходят на туркменский рынок и пока не имеют здесь собственного представительства, что открывает перед туркменскими предпринимателями уникальные возможности для установления деловых связей, развития дистрибуции и построения взаимовыгодного партнёрства.

Принимая во внимание важность делового общения, организаторы запустили специализированную B2B-зону для деловых встреч и переговоров, расположенная в выставочном павильоне. B2B-зона будет напрямую интегрирована с новой платформой работающей на основе искусственного интеллекта Business Connect, которая интеллектуально подбирает участников на основе их бизнес-целей, технологий и инвестиционных приоритетов. Такая интеграция обеспечивает персонализированные повестки встреч, эффективное планирование и бесшовный нетворкинг, соответствующий самым высоким международным стандартам.

Организаторы приглашают туркменских предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также частные компании активно регистрироваться на OGT 2025 и подключаться к платформе Business Connect. Для этого достаточно скачать мобильное приложение Turkmen Energy Forum (TEF App), доступное для Android и iOS. Именно через это приложение будет функционировать система B2B-встреч, которая откроет уникальные возможности для установления международных контактов и расширения деловых связей с более чем 500 делегатами из 45 стран, уже подтвердившими своё участие в форуме.

OGT продолжает укреплять свой статус глобальной площадки для диалога и заключения сделок. В этом юбилейном году конференция соберёт новых высокопоставленных спикеров и руководителей ведущих международных компаний, а также станет важной ареной для подписания крупных контрактов в нефтегазовом секторе Туркменистана. Всё это ещё более подчеркнёт значимость форума как одного из ключевых международных событий в мировом энергетическом календаре.

⚠️ Крайний срок очной регистрации — 10 октября 2025 года.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте OGT: www.ogt-turkmenistan.com