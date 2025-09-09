Вдоль Среднего коридора есть много возможностей для улучшения цифровой связи - Джефф Эрлих

БАКУ /Trend/ - Вдоль Среднего коридора есть много возможностей для улучшения цифровой и физической связи.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих.

«Мы переправились на пароме из порта Курык в Казахстане в порт Алят в Азербайджане. Мне показалось, что Алят на десять лет опередил Курык. Алят гораздо крупнее по масштабам, и инфраструктура гораздо более развита. Так что казахстанским портам, безусловно, нужны инвестиции, и они сами это понимают. Им нужно расширение количества терминалов и принимаемых судов. Им нужны дноуглубительные работы, чтобы бороться с падением уровня Каспийского моря.

Мы провели встречу с таможенными органами, и они работают над упрощением и унификацией таможенных процедур, чтобы грузы могли проходить по принципу «одного окна» при транзите через несколько стран. Таким образом, здесь есть много возможностей для улучшения цифровой и физической связи. И я бы сказал, что это также открывает возможности для создания дополнительных звеньев цепочки создания стоимости в Казахстане. Одна из компаний, участвующих в бизнес-делегации в Казахстане, рассматривает возможность строительства нефтеперерабатывающего завода рядом с портом Актау. Это, очевидно, позволит перерабатывать нефть в более дорогие нефтепродукты, и это во многом зависит от этого Транскаспийского маршрута», - сказал он.